NOS Nieuws • vandaag, 09:02

Taylor Swift-fans al hele nacht in de rij: 'Ik wil gewoon de beste plaatsen'

'Swifties' moesten er negen jaar op wachten, maar Taylor Swift staat eindelijk weer in Nederland. Ze treedt deze week drie keer op. Donderdag is het eerste concert en de trouwe fans stonden al vroeg in de rij.