NOS Voetbal • vandaag, 23:37

Pauw krijgt als eerste vrouw oeuvreprijs bij Rinus Michels-awards: 'Maakt me wel emotioneel'

Vera Pauw is de eerste vrouw die de oeuvreprijs in ontvangst mag nemen. "Dat is ontzettend bijzonder. Ik had nooit durven dromen dat ik voor de oeuvreprijs hierheen moest komen."