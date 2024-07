NOS Voetbal • vandaag, 10:26

In het spoor van Oranje #12: Chillen met Virgil & we gaan (weer) naar Berlijn!

Het is win or go home in aflevering 12! Oranje-commentator Jan Roelfs voorspelt de uitslag van de wedstrijd tegen Roemenië en Omar en Jeroen geven een kijkje in de keuken van het Nederlands elftal op de wedstrijddag.