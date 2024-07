NOS Voetbal • vandaag, 14:04

Ronaldo benut zijn enige vrije trap namens Portugal tegen Spanje op het WK 2018

Van de 60 pogingen op een eindtoernooi benutte Cristiano Ronaldo slechts één vrije trap. Dat was in 2018 op het WK tegen Spanje. De 3-3, in de absolute slotfase bovendien.