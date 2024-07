NOS Nieuws • vandaag, 10:41

Landbouwminister Wiersma in het Fries: 'Dat ferklaerje en ûnhjit ik'

Opvallend was dat minister van Landbouw Femke Wiersma de belofte in het Fries aflegde. "Dat ferklaerje en ûnhjit ik." Fries is erkend als officiële taal van Nederland.