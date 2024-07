NOS Voetbal • vandaag, 21:46

Na vader Iordanescu wil nu zoon Edward Roemenië trots maken met grootse prestaties

Vader Anghel Iordanescu leidde Roemenië in 1994 naar de kwartfinales op het WK en werd daardoor een gerespecteerd trainer in het land. Nu is het aan zijn zoon, Edward. "Ik wil Roemenië trots maken."