NOS Nieuws • vandaag, 20:02

Orkaan Beryl aan land gekomen bij eiland Carriacou

In het Caribisch gebied is orkaan Beryl bij het eiland Carriacou voor het eerst aan land gekomen. In het gebied zijn windsnelheden van 240 kilometer per uur gemeten. Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius lijken niet direct getroffen te worden.