NOS Voetbal • vandaag, 16:57

Mbappé leeft zonder druk naar wedstrijd tegen Belgen toe: 'Voetbal is cool'

De Franse sterspits vindt België een goede ploeg, maar is niet bevreesd voor de noorderburen. Hij wil vooral genieten: "Voetbal is het mooiste dat er is, het is cool!" Bron: VRT/Sporza