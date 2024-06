NOS Nieuws • vandaag, 14:33

Demissionair minister Harbers zegt dat ontgasverbod wel te handhaven is

Binnenvaartschepen mogen sommige stoffen vanaf 1 juli in heel Nederland niet meer in de buitenlucht lozen. Deskundigen verwachten echter dat er in de praktijk weinig verandert, onder meer omdat het verbod amper te handhaven is.