NOS Nieuws • vandaag, 15:16

Vrouw van Julian Assange: 'Met hulp van talloze mensen is het gelukt'

Na meer dan 12 jaar landde Assange weer als vrij man in Canberra, Australië. Daar werd hij opgewacht door zijn vrouw en z'n vader. In een persconferentie spreken zijn advocaten en vrouw over de vrijlating, maar Julian Assange verschijnt zelf niet.