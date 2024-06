NOS Voetbal • vandaag, 14:04

Even sfeer peilen bij Oranje na Oostenrijkse oorwassing: 'Dag van wonden likken'

Nog geen 24 uur na de pijnlijke nederlaag in de groepsfase tegen Oostenrijk is verslaggever Jeroen Stekelenburg bij het oefenduel van Oranje tegen Duitse semiprofs. "Het is een dag van wonden likken."