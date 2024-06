NOS Nieuws • vandaag, 06:49

WikiLeaks-oprichter Assange verlaat rechtbank als vrij man

Op het Amerikaanse eiland Saipan in de Stille Oceaan heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange schuld bekend aan één aanklacht. Hij krijgt daarvoor een straf van 62 maanden, precies de tijd die hij al vast heeft gezeten in een gevangenis in Londen.