NOS Nieuws • vandaag, 22:36

Dakloze man die portemonnee terugbracht reageert op crowdfundingsactie

Via crowdfunding is 34.102 euro ingezameld voor de dakloze man uit Amsterdam die een gevonden portemonnee met bijna 2000 euro naar de politie bracht. Hadjer el Ali, zoals de dakloze man heet, is erg blij met de actie en sprak zijn dank uit op Instagram.