NOS Nieuws • vandaag, 18:04

'Niet-rokers zijn het er vast niet mee eens, maar tabak hoort bij assortiment buurtsuper'

Over een week mag supermarkteigenaar Henk Hoeve geen sigaretten, vapes of andere tabak-gerelateerde producten meer verkopen in zijn winkel. En dat heeft gevolgen voor de inkomsten van Hoeve en zo'n 500 andere supermarkten in kleine dorpen.