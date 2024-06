NOS Nieuws • vandaag, 07:51

Lichtende nachtwolken leveren mooie plaatjes op

Wie vannacht vlak na zonsondergang of vanochtend voor zonsopkomst naar de hemel keek, kon ze zien dansen: lichtende nachtwolken. Deze wolken bevinden zich veel hoger in de lucht dan normale wolken: op zo'n 80 kilometer, in de ijle lucht van de mesosfeer.