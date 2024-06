NOS Nieuws • vandaag, 20:52

Ooggetuigen filmen hoe schutters het vuur openen in Dagestan

Schutters hebben in twee steden in de Russische republiek Dagestan het vuur geopend. Doelwit waren een synagoge en orthodoxe kerken, die vervolgens in brand zijn gestoken. Minstens zes politieagenten zijn gedood. Over een motief is nog niets bekend.