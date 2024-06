NOS Nieuws • vandaag, 10:52

3300 jaar oude houten schip met lading kruiken ontdekt voor kust Israël

Op 90 kilometer afstand van de Israëlische kust is een 3300 jaar oud schip gevonden. Het houten wrak is in relatief goede staat, net als de lading aardewerken kruiken aan boord. Twee daarvan zijn boven water gehaald voor onderzoek.