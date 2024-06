NOS Nieuws • vandaag, 21:32

Kinderen basisschool Oss blij dat hun school weer open is na dreiging

Het was een heftige week voor kinderen van IKC Regenboog in Oss. Hun basisschool was een paar dagen dicht, omdat achtstegroepers online bedreigd werden. Vanochtend was het weer veilig genoeg om naar school te gaan.