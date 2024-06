NOS Nieuws • vandaag, 12:09

In Leipzig, waar Oranje vrijdag speelt, is Xavi Simons een held

In Leipzig - waar Nederland de tweede groepswedstrijd op het EK speelt - is Xavi Simons een held. Afgelopen seizoen scoorde hij voor RB Leipzig 8 keer en gaf 13 assists. In het Nederlands Elftal maakte hij laatst pas zijn eerste doelpunt, Hoe komt dat?