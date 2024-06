NOS Nieuws • vandaag, 12:03

Beoogd minister Uitermark bij hoorzitting: 'Zorgen dat we binnen grenzen rechtstaat blijven'

Beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Judith Uitermark verzekert de Kamerleden dat ze de rechtstaat hoog in het vaandel heeft. "Ik zal me er hard voor maken, dat we binnen de grenzen van de rechtstaat blijven."