NOS Voetbal • vandaag, 17:43

Ervaren De Vrij over rol bij Oranje: 'Aangetoond dat ik altijd betrouwbaar ben'

Oranje-speler Stefan de Vrij blikt vooruit op het tweede EK-duel vrijdag met Frankrijk. "We zullen zien of Kylian Mbappé erbij is of niet."