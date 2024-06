NOS Nieuws • vandaag, 13:26

Personeel en asielzoekers Ter Apel staan buiten in na melding poederbrief

Het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel is ontruimd vanwege een mogelijke poederbrief. Tientallen mensen, onder wie personeel en asielzoekers, staan buiten. De brief zou zijn aangetroffen in de postkamer.