NOS Nieuws • vandaag, 17:34

Feest in Haagse Oranjestraat na 90 minuten spanning

Op de Marktweg in Den Haag, die zoals bij ieder EK of WK volledig oranje is versierd, keken bewoners met elkaar naar Polen-Nederland. Na een tegengoal kwam toch nog alles goed voor het Nederlands elftal (en voor de fans): Nederland won met 2-1.