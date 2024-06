NOS Nieuws • vandaag, 06:30

Wietproef wordt vanaf morgen uitgebreid maar echt gemakkelijk gaat dat niet

Vanaf morgen is legale wiet niet alleen in Breda en Tilburg beschikbaar, maar ook in 8 andere gemeenten. Maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde, zeggen deze wietteler en coffeeshophouder.