NOS Voetbal • vandaag, 20:35

Van Dijk over nieuwe spelregel: 'Ik schreeuw altijd, voor mij verandert er niet veel'

Virgil van Dijk gaat in op de nieuwe spelregel die de UEFA heeft ingesteld. Alleen aanvoerders mogen nog tegen de scheidsrechter praten na een beslissing. "Ik weet niet of dat een goede regel is."