NOS Voetbal • vandaag, 19:45

Koeman heeft vertrouwen in wedstrijd tegen Polen: 'We zijn er klaar voor, dat voel je'

Bondscoach Ronald Koeman merkt dat Oranje helemaal klaar is voor de wedstrijd tegen Polen. Hij heeft een goed gevoel over de eerste EK-wedstrijd. "We zijn er klaar voor, dat voel je."