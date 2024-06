NOS Nieuws • vandaag, 16:01

Zware gasexplosie in Antwerpen: 'Dacht dat het een aanslag was'

In Antwerpen is een zware explosie geweest in een gebouw met appartementen. Van het gebouw met vier verdiepingen zijn de bovenste drie etages grotendeels weggeblazen. De politie meldt dat een 44-jarige bewoner om het leven is gekomen.