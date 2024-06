NOS Sport • vandaag, 23:13

Sprinters na zilver op EK: 'Het kon nog beter, het was best rommelig'

Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo Ajok en Nsikak Ekpo sprinten naar zilver op de EK in Rome bij de 4x100 meter. Er had misschien nog wel meer ingezeten: 'Het was best rommelig.'