NOS Nieuws • vandaag, 14:00

Coalitie akkoord over verdeling ministersposten, maar namen nog geheim

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over de verdeling van de ministersposten. "Er is een deal: de mensen, de verdeling", zei PVV-leider Wilders. Hij verwacht de komende uren en dagen meer bekend te maken over de invulling.