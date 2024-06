NOS Sport • vandaag, 10:08

Ook chocolabehoefte houdt Klaver nauwgezet bij: 'Ben 24/7 met voeding bezig'

Elke training wordt bijgehouden, elke gram wordt genoteerd. Atlete Lieke Klaver overlegt in de laatste maanden voor Parijs alles met haar diëtist van TeamNL. "Ook als ik even zin in suiker heb, dan weet hij ervan."