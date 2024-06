NOS Sport • vandaag, 16:39

EK-huldiging Schilder en Van Klinken loopt helemaal in de soep

Bij het spelen van het volkslied gaat het vrijdag mis. De organisatie in Rome zet het verkeerde volkslied op. De muziek stopt op een gegeven ogenblik. Even later klinkt dan toch het Wilhelmus voor de Nederlandse nummers één en twee van het kogelstoten.