NOS Nieuws • vandaag, 20:45

Palestijnen teleurgesteld over haven voor hulpgoederen: 'Niks binnengekomen'

De drijvende pier voor de Gazastrook, waarvandaan hulpgoederen aan land worden gebracht, is hersteld. Op 25 mei werd de pier weggeslagen door de woeste zee. Deze Palestijnen zijn teleurgesteld over de hulp die via de pier wordt geboden.