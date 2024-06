NOS Nieuws • vandaag, 08:05

Politie beëindigt pro-Palestijns studentenprotest in Nijmegen

In Nijmegen heeft de politie gisteravond laat een protestactie van pro-Palestijnse demonstranten beëindigd. Dat gebeurde op last van de burgemeester, politie en justitie nadat de betogers vernielingen hadden aangericht in een gebouw van de universiteit.