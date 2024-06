NOS Nieuws • vandaag, 17:43

De Peilers EU #4 over toekomst: 'Brussel moet niet zoveel te zeggen hebben'

Nederland mag bijna naar de stembus voor de Europese verkiezingen. In deze vierde aflevering van De Peilers hebben we het over de toekomst van Europa. Hoe vinden kiezers in Nederland en Hongarije dat de EU er straks uit moet zien?