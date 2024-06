NOS Voetbal • vandaag, 21:36

Van Gastel geniet extra: 'Trots dat ik dit als een echte Bredanaar heb bewerkstelligd'

Jean-Paul van Gastel kende een bewogen seizoen in Breda, maar staat aan het einde van de rit wel met een 'prijs' in zijn handen. NAC is gepromoveerd naar de eredivisie en daar is de geboren Bredanaar maar wat trots op.