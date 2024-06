NOS Voetbal • vandaag, 11:20

'Er was in '88 geen sprake van 4-3-3, laat dat komende zomer maar weer zo zijn'

De broers zijn voor Andere Tijden Sport terug in München, waar ze 36 jaar eerder het EK wonnen met het Nederlands elftal. "We speelden een soort 4-4-2", aldus de huidige bondscoach. "Er was geen sprake van 4-3-3. Laat dat komende zomer maar weer zo zijn."