NOS Nieuws • vandaag, 07:00

De Peilers EU #3 over defensie: 'Het is naïef om geen rekening te houden met oorlog'

Met de oorlog in Oekraïne is defensie deze Europese verkiezingen een belangrijk thema. In onze verkiezingsserie De Peilers spreken we in deze derde aflevering daarom met kiezers in Nederland en Polen over de beveiliging van Europa.