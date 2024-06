NOS Nieuws • vandaag, 16:56

Dierentuin afgezet om ontsnapte aap: 'Dan maar eerder naar huis'

Bezoekers van Ouwehands Dierenpark in Rhenen keken zaterdag vreemd op toen een gedeelte van de dierentuin werd afgezet. Verzorgers waren op zoek naar een bonobo die was ontsnapt. Enkele uren later is de aap verdoofd terug naar zijn verblijf gebracht.