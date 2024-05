NOS Nieuws • vandaag, 21:14

Burgemeester Vlaardingen: 'Ik voel het intense verdriet, hier en in heel Nederland'

In Vlaardingen is een bijeenkomst gehouden voor het meisje van 10 uit een pleeggezin dat vorige week zwaargewond is opgenomen. De pleegouders zijn opgepakt. Burgemeester Bert Wijbenga sprak de aanwezigen geëmotioneerd toe.