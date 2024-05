NOS Nieuws • vandaag, 08:51

Historische veroordeling, oud-president Trump verliest zwijggeldzaak

Oud-president Trump is op alle 34 punten schuldig bevonden door een jury in New York. Hij betaalde zwijggeld aan een pornoster, maar verborg dat door fraude te plegen met zijn boekhouding, zo was het oordeel. De strafmaat volgt later.