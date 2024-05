NOS Voetbal • vandaag, 06:24

Van de Donk over goede vriendin Martens: 'We hebben veel kattenkwaad uitgehaald'

"We zijn heel hecht, ik weet niet of dat het Brabantse in ons is, maar het was vanaf minuut één raak", aldus Daniëlle van de Donk over Lieke Martens.