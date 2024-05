NOS Nieuws • vandaag, 15:01

Te warm in het verdeelstation en dus gaat ook hier de airco aan

Airco's zijn verantwoordelijk voor de enorme vraag naar energie nu het zo warm is in India. Bij een verdeelstation van elektriciteit in de stad Lucknow loopt de temperatuur door die vraag te hoog op en dus zetten ze zelf ook de koelinstallatie aan.