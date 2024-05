NOS Nieuws • vandaag, 22:15

Strafzaak Trump nadert einde: 'Dit is de laatste kans voor verantwoording'

De eerste strafzaak tegen oud-president Trump nadert zijn ontknoping. Het is aan de jury om te oordelen of hij wel of niet schuldig is aan het betalen van zwijggeld aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en het vervolgens frauduleus wegschrijven van het geld.