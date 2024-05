NOS Nieuws • vandaag, 15:55

Ballonnen vol plastic, batterijen en uitwerpselen komen neer in Zuid-Korea

Ballonnen vol met plastic, batterijen en uitwerpselen, zijn over een groot deel van Zuid-Korea neergekomen. Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea ballonnen de grens over stuurt, maar volgens Zuid-Korea was dit wel de grootste lading tot nu toe.