NOS Nieuws • vandaag, 19:05

Verbod op vrouwenbesnijdenis wordt in Gambia opgeheven

In Gambia is meer dan driekwart van de meisjes en vrouwen is besneden. Sinds 2015 is de procedure verboden. Maar dat verbod dreigt binnenkort te worden teruggedraaid. Correspondent Saskia Houttuin reisde naar Gambia en sprak met voor- en tegenstanders.