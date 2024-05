NOS Voetbal • vandaag, 11:22

Nigel de Jong: 'Ik verheug me het meest op het vormen van saamhorigheid Oranje'

Nigel de Jong is sinds anderhalf jaar technisch directeur bij de KNVB. In die rol staat aan de vooravond van zijn eerste grote toernooi bij de mannen: het EK in Duitsland.