NOS Nieuws • vandaag, 17:39

Hoogwater in het zuiden door regenval, water dringt huizen binnen

In het Zuiden van het land is het vechten tegen het hoogwater. In het Noord-Brabantse Kruisland zijn huizen en tuinen ondergelopen. In Roermond staat het water op het punt huizen binnen te dringen, door de aanhoudende regen.