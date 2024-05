NOS Nieuws • vandaag, 21:16

Achterblijvers in verwoest Rafah: 'Ik ga alleen nog naar mijn graf'

Het Internationaal Gerechtshof noemt de situatie in de Gazaanse stad Rafah "desastreus" en eist dat Israël stopt met aanvallen. Op straat in Rafah registreert een camerateam in opdracht van de NOS dat achterblijvers zich geen raad meer weten.