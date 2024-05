NOS Voetbal • vandaag, 11:41

Andere Tijden Sport: Het vergeten EK van 1980

Nederland keek, twee jaar na de finaleplaats op het WK in Argentinië, met hoge verwachtingen uit naar het EK voetbal in 1980. Maar het toernooi in Italië werd een debacle om snel te vergeten. En dat lukte moeiteloos...