NOS Nieuws • vandaag, 12:25

Volgende maand pas het EK, maar hier zijn ze al weken bezig met versieren

Het EK is nog best ver weg, maar de Ahornstraat in Breda is al weken in het oranje gehuld. Ze zijn er nog steeds elke dag druk bezig met verf en decoraties om de mooiste Oranjestraat van Nederland te worden.